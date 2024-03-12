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WP сообщила о предложении Трампа продать Truth Social Маску

Бывший президент США Дональд Трамп интересовался продажей своей социальной сети Truth Social предпринимателю Илону Маску. Об этом 12 марта написала газета The Washington Post.
Источник: AP 2023

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения, переговоры на этот счет шли летом 2023 года. Однако стороны не договорились о сделке.

Издание отмечает, что это обстоятельство показало, что Трамп и Маск провели больше разговоров, чем было известно ранее.

Маск является владельцем социальной сети X (бывший Twitter). Трамп был ее пользователем до того, как был заблокирован в 2021 году. После этого он основал собственную соцсеть Truth Social.

5 марта газета The New York Times написала, что Трамп встретился с Маском для обсуждения вопроса финансирования своей президентской кампании. При этом издание отмечает, что в своих последних заявлениях Маск демонстрировал поддержку действующему президенту США Джо Байдену.

В тот же день Трамп в рамках «супервторника» победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Его основной конкурент Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.