WP сообщила о предложении Трампа продать Truth Social Маску

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждения, переговоры на этот счет шли летом 2023 года. Однако стороны не договорились о сделке.
Издание отмечает, что это обстоятельство показало, что Трамп и Маск провели больше разговоров, чем было известно ранее.
Маск является владельцем социальной сети X (бывший Twitter). Трамп был ее пользователем до того, как был заблокирован в 2021 году. После этого он основал собственную соцсеть Truth Social.
5 марта газета The New York Times написала, что Трамп встретился с Маском для обсуждения вопроса финансирования своей президентской кампании. При этом издание отмечает, что в своих последних заявлениях Маск демонстрировал поддержку действующему президенту США Джо Байдену.
В тот же день Трамп в рамках «супервторника» победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Его основной конкурент Никки Хейли одержала победу лишь в Вермонте.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.