Во Франции выигравшему €4,5 млн банкиру BNP не разрешили их оставить себе

Лавин работал в Сингапуре в качестве руководителя отдела процентных ставок и валютной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а затем в Лондоне директором BNP по торговле облигациями, кредитам для Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Его уволили в 2013 году после расследования случаев фальсификации базовой ставки. Банкир в иске заявил, что после этого почти два года ничего не зарабатывал.