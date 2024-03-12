В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке (есть у «Известий»). Вместе с тем статистика ДТП за девять месяцев 2023 года показала рост количества аварий. В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.
В связи с этим законопроектом предлагается увеличить сумму штрафов для должностных лиц с 20−30 тыс. рублей до 40−50 тыс., для юрлиц — с 200−300 тыс. рублей до 400−600 тыс.
В случае, если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, то должностным лицам будет грозить штраф от 100 до 200 тыс. рублей вместо сегодняшних 50−100 тыс. А вот юрлицам придется заплатить от 800 тыс. до 1 млн рублей вместо 400−500 тыс.