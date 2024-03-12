В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке (есть у «Известий»). Вместе с тем статистика ДТП за девять месяцев 2023 года показала рост количества аварий. В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.