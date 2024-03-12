В ЕС могут не одобрить механизм обмена заблокированных активов

«Политическая конъюнктура может влиять на ситуацию. Не исключено, что регуляторы зарубежных юрисдикций введут в ответ санкции против организатора торгов», — предупредил Артем Касумян.
Сейчас запрет на инвестиции в РФ из трех основных западных юрисдикций — США, ЕС и Великобритании — распространяется и на ценные бумаги, выпущенные российскими эмитентами, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Однако механизм выкупа, согласно разъяснениям правкомиссии, распространяется на акции и депозитарные расписки иностранных компаний — приобретение этих ценных бумаг не запрещено.
Тем не менее заблокированные в Euroclear и Clearstream акции не разморозятся автоматически после того, как право собственности на них перейдет иностранному лицу, добавил юрист. Нерезидентам для этого придется обращаться за разрешением к западным регуляторам — это сложный процесс, который может занять много времени.
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными в ЕС активами россиян согласно указу президента № 844, сообщил Минфин 11 марта. Организатором торгов станет воронежский брокер «Инвестиционная палата» (зарегистрирован в 1997 году, принадлежит частному лицу). Сделки планируется завершить в срок до 1 сентября 2024 года.
Президент подписал указ № 844 8 ноября 2023 года — он предусматривает возможность обмена замороженными активами. Согласно ему, заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа «С», можно обменять на ценные бумаги россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
11 марта ЦБ впервые раскрыл детали механизма разблокировки. К выкупу допустят акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на них и паи иностранных инвестиционных фондов, сообщается на сайте Банка России.
Суммарная стоимость ценных бумаг в заявке не должна превышать 100 тыс. рублей, лимит будет высчитываться на основе всех заявок физлица (даже если их подали от разных брокеров), уточнили в ЦБ. Если инвестор предложит к выкупу больший объем средств, организатор торгов отсечет часть ценных бумаг на сумму превышения.