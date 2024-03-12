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В ЕС могут не одобрить механизм обмена заблокированных активов

Европейские депозитарии Euroclear и Clearstream могут отказаться выдавать лицензии на разблокировку активов, приобретенных через российский механизм выкупа, подчеркнул юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Тогда для иностранцев может оказаться нецелесообразным идти на такой риск.
Источник: Reuters

«Политическая конъюнктура может влиять на ситуацию. Не исключено, что регуляторы зарубежных юрисдикций введут в ответ санкции против организатора торгов», — предупредил Артем Касумян.

Сейчас запрет на инвестиции в РФ из трех основных западных юрисдикций — США, ЕС и Великобритании — распространяется и на ценные бумаги, выпущенные российскими эмитентами, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Однако механизм выкупа, согласно разъяснениям правкомиссии, распространяется на акции и депозитарные расписки иностранных компаний — приобретение этих ценных бумаг не запрещено.

Тем не менее заблокированные в Euroclear и Clearstream акции не разморозятся автоматически после того, как право собственности на них перейдет иностранному лицу, добавил юрист. Нерезидентам для этого придется обращаться за разрешением к западным регуляторам — это сложный процесс, который может занять много времени.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными в ЕС активами россиян согласно указу президента № 844, сообщил Минфин 11 марта. Организатором торгов станет воронежский брокер «Инвестиционная палата» (зарегистрирован в 1997 году, принадлежит частному лицу). Сделки планируется завершить в срок до 1 сентября 2024 года.

Президент подписал указ № 844 8 ноября 2023 года — он предусматривает возможность обмена замороженными активами. Согласно ему, заблокированные в РФ бумаги иностранцев, которые хранятся на специальных счетах типа «С», можно обменять на ценные бумаги россиян, замороженные в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

11 марта ЦБ впервые раскрыл детали механизма разблокировки. К выкупу допустят акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на них и паи иностранных инвестиционных фондов, сообщается на сайте Банка России.

Суммарная стоимость ценных бумаг в заявке не должна превышать 100 тыс. рублей, лимит будет высчитываться на основе всех заявок физлица (даже если их подали от разных брокеров), уточнили в ЦБ. Если инвестор предложит к выкупу больший объем средств, организатор торгов отсечет часть ценных бумаг на сумму превышения.