В ЕС могут не одобрить механизм обмена заблокированных активов

Тем не менее заблокированные в Euroclear и Clearstream акции не разморозятся автоматически после того, как право собственности на них перейдет иностранному лицу, добавил юрист. Нерезидентам для этого придется обращаться за разрешением к западным регуляторам — это сложный процесс, который может занять много времени.