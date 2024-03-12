Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций

Он отметил, что схемы отличаются в зависимости от страны и суммы. Если вы летите в Турцию как пакетный турист, то все платежи совершаете дома в рублях, а с собой достаточно взять немного наличных. Если планируется отдых «дикарем», наличных потребуется гораздо больше. В этом случае можно открыть счет в совместном российско-турецком проекте «Летим», где вы получаете электронную (виртуальную) карту платежной системы для расчетов в крупных торговых центрах и гостиницах. При этом перевести на нее деньги можно только с комиссией в несколько процентов, а курс может быть не самым выгодным.
«Если поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных нам стран. В ряде случаев это можно сделать, даже не покидая пределов РФ», — отметил эксперт. При этом не забудьте вовремя уведомить ФНС об открытии счета.
Большие суммы — например, для крупной покупки или бизнеса — можно переводить через банки, которые пока этим занимаются. Однако это тоже может быть не очень выгодно, а деньги придут в другую страну через конвертацию в третью валюту, заключил он.