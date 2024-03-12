Россиянам объяснили, как платить за границей в обход санкций

Он отметил, что схемы отличаются в зависимости от страны и суммы. Если вы летите в Турцию как пакетный турист, то все платежи совершаете дома в рублях, а с собой достаточно взять немного наличных. Если планируется отдых «дикарем», наличных потребуется гораздо больше. В этом случае можно открыть счет в совместном российско-турецком проекте «Летим», где вы получаете электронную (виртуальную) карту платежной системы для расчетов в крупных торговых центрах и гостиницах. При этом перевести на нее деньги можно только с комиссией в несколько процентов, а курс может быть не самым выгодным.