Reddit запланировал IPO общим объемом до $748 млн

Социальная платформа Reddit запланировала в ходе предстоящего IPO собрать в общей сложности до $748 млн. Всего компания и ее акционеры намерены разместить около 22 млн акций по цене от $31 до $34 за штуку. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По подсчетам CNBC, капитализация площадки при размещении бумаг по верхней ценовой границе может составить примерно $6,5 млрд (речь идет о полной рыночной стоимости с учетом опционов, казначейских акций и прочего). Bloomberg дает оценку чуть ниже — около $6,4 млрд. Рыночную стоимость Reddit на основании одних только выпущенных в обращении акций (159 млн штук) Bloomberg оценивает примерно $5,4 млрд.
Источники агентства рассказали, что IPO запланировано на 20 марта, а торги акциями на NYSE должны начаться на следующий день. По данным источников, бумаги будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT.
Сам Reddit разместит около 15,3 млн акций. Если IPO пройдет по верхней границе, то компания получит $520 млн. Акционеры, включая генерального директора Reddit Стива Хаффмана, планируют продать в общей сложности еще 6,7 млн акций.
Reddit также зарезервировал около 1,76 млн акций для пользователей и модераторов своей площадки, которые создали аккаунты до 1 января 2024 года. При желании такие участники сообщества смогут купить акции и потом продать их на открытом рынке без необходимости ждать истечения локап-периода, как остальные инвесторы.
Локап-период — это время, в которое инвестор не может продавать акции, полученные до начала торгов на бирже. Локап-период обычно длится 90−180 дней.
IPO Reddit — первое крупное размещение в технологическом секторе в текущем году. Кроме того, это также первое IPO социальной сети с 2019 года, когда на биржу вышел Pinterest. Но интересно IPO Reddit не только этим.
Именно пользователи Reddit в 2021 году разогнали акции-мемы, такие как GameStop. Обсуждения велись в ветке WallStreetBets, которая насчитывает сейчас около 15 млн пользователей. Теперь же тысячи участников WallStreetBets голосуют за то, чтобы шортить акции Reddit. Доводы у «медведей» разные: от недостаточной прибыльности компании до опасений по поводу конкуренции.
В 2021 году Reddit привлек $1,3 млрд в рамках раунда финансирования, получив оценку в $10 млрд. Среди инвесторов площадки — китайских технологических гигант Tencent, медиакомпания Advance Magazine Publishers (владелец издательского дома Condé Nast) и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, который входил в совет директоров Reddit с 2015 по 2022 год.
По итогам 2023 года выручка Reddit выросла на 20%, до $804 млн. Чистый убыток составил $90,8 млн против убытка в $158,6 млн по итогам 2022 года. В четвертом квартале у платформы было 73,1 млн уникальных пользователей, которые посещали Reddit ежедневно.