Reddit запланировал IPO общим объемом до $748 млн

Именно пользователи Reddit в 2021 году разогнали акции-мемы, такие как GameStop. Обсуждения велись в ветке WallStreetBets, которая насчитывает сейчас около 15 млн пользователей. Теперь же тысячи участников WallStreetBets голосуют за то, чтобы шортить акции Reddit. Доводы у «медведей» разные: от недостаточной прибыльности компании до опасений по поводу конкуренции.