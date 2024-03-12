Индекс Мосбиржи, акции «Яндекса» и отчетность «М. Видео»: дайджест

Акции «Яндекса» на Мосбирже отреагировали на новости ростом. В моменте он достигал 2,58%, до ₽3604,8 за бумагу. Несмотря на это, котировки не смогли отыграть падение начала дня (-3,21% на минимуме). По итогам торгов 11 марта акции закрылись снижением на 2,19%, до ₽3544,4 за бумагу.