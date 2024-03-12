Индекс Мосбиржи, акции «Яндекса» и отчетность «М. Видео»: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок открылся в понедельник с гэпом вверх. Индекс Мосбиржи на максимуме поднимался до отметки 3340,37 пункта (+0,74%).
«Кроме подорожания нефти, дополнительным драйвером роста акций выступал отложенный спрос на них. Он обусловлен тем, что в четверг перед длинными выходными многие воздерживались от покупок бумаг или продавали их из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных. Они не оправдались, что активизировало многих покупателей», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Позитивный фон на рынке акций также создало объявление механизма и сроков выкупа заблокированных депозитарных расписок и бумаг иностранных эмитентов у российских владельцев с использованием счетов типа С, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Однако в дальнейшем, на фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля, индекс Мосбиржи растерял часть прироста и завершил день на уровне 3320,31 пункта, что на 0,14% выше закрытия предыдущих торгов.
Тем не менее рынок продолжает обновлять двухлетние максимумы. Дмитрий Бабин объясняет это активностью спекулятивно настроенных игроков, а также ожиданиями дивидендов от российских компаний.
С технической точки зрения индекс Мосбиржи в начале марта пробил верхнюю границу диапазона консолидации 3010−3275 пунктов. Однако на рынке наблюдается перегрев индекса, поэтому в ближайшее время вероятна коррекция, предупредил аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов.
Акции «Яндекса»
«Яндекс» принял решение подать заявление о листинге обыкновенных акций на Московской бирже. МКПАО «Яндекс», которое подает заявление о листинге акций, — это новое юрлицо, оно будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании. Также ожидается, что позднее нидерландская Yandex N.V. подаст заявление об уходе с Мосбиржи.
Кроме того, совет директоров «Яндекса» утвердил дивидендную политику компании. Подробности не раскрываются.
Акции «Яндекса» на Мосбирже отреагировали на новости ростом. В моменте он достигал 2,58%, до ₽3604,8 за бумагу. Несмотря на это, котировки не смогли отыграть падение начала дня (-3,21% на минимуме). По итогам торгов 11 марта акции закрылись снижением на 2,19%, до ₽3544,4 за бумагу.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российских активов в феврале 2024 года. 7 марта ее поддержало собрание акционеров, ранее компания получила одобрение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Покупателем выступит консорциум инвесторов.
Основным владельцем новой компании МКПАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛа и предпринимателя Александра Рязанова. Структура ЛУКОЙЛа официально раскрыла свою долю — около 10%. Ни у одного из пайщиков не будет контролирующего пакета.
Отчетность «М. Видео»
Акции ретейлера «М. Видео» в понедельник оказались в пятерке лидеров на российском рынке, по итогам дня прибавив 6,16%, до ₽218,8 за бумагу.
Котировки компании росли накануне выхода отчетности по итогам 2023 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она отметила, что «кризисные явления 2022 года компанией уже преодолены», судя по сильным операционным результатам ретейлера за 2023 год.
«Компания оперирует теперь преимущественно в сегменте электронной коммерции, где темпы роста рынка намного выше, чем в офлайновом сегменте», — пишет Мильчакова. Общий объем продаж компании (GMV) за 2023 год вырос на 11%, до ₽540,4 млрд, причем 73% совокупного годового оборота «М. Видео» пришлось на онлайн-продажи.
Эксперт ожидает от компании снижения показателя долговой нагрузки чистый долг/EBITDA ниже 3,5х, «что должно быть позитивно воспринято акционерами компании и фондовым рынком». Однако, по словам Натальи Мильчаковой, «М. Видео» вряд ли выплатит дивиденды, а нераспределенную прибыль направит на погашение задолженности и на развитие бизнеса, что в будущем должно позитивно отразиться на финансовых результатах ретейлера.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 марта.
AIG: дивиденды на каждую акцию — $0,36. Дата выплаты — 28 марта. Доходность — 0,48%.
Salesforce: дивиденды на каждую акцию — $0,4. Дата выплаты — 11 апреля. Доходность — 0,13%.
Корпоративная отчетность
Сбербанк: сокращенные результаты по РПБУ за два месяца 2024 года.
«Ренессанс Страхование»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
«М. Видео»: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
Другие важные события
Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды».
ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти.
Германия: индекс потребительских цен, февраль — 10:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 15:30 мск.
США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3320,31 (+0,14%).
Индекс РТС: 1153,65 (+0,13%).
S&P 500: 5117,94 (-0,11%).
Dow Jones Industrial Average: 38 769,66 (+0,12%).
NASDAQ Composite: 16 019,27 (-0,41%).