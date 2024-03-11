Вице-президента банка «Россия» арестовали по делу о коррупции

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая», — сообщили в ведомстве.
Андрееву вменяют часть 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).
На сайте акционерного банка «Россия» появилась информация, подтверждающая задержание. В организации сообщили, что сами инициировали следствие по уголовному делу и арест Андреева, и оказывают содействие органам.
Обстоятельства и подробности уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей.