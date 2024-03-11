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Вице-президента банка «Россия» арестовали по делу о коррупции

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева арестовали по обвинению в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Источник: AP 2023

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 4 мая», — сообщили в ведомстве.

Андрееву вменяют часть 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

На сайте акционерного банка «Россия» появилась информация, подтверждающая задержание. В организации сообщили, что сами инициировали следствие по уголовному делу и арест Андреева, и оказывают содействие органам.

Обстоятельства и подробности уголовного дела пока не раскрывается. Согласно квалификации статьи, речь о сумме подкупа более чем в миллион рублей.