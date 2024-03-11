Торговым сетям могут пересмотреть порог доминирования в регионе до 35%

Речь идет о возможных поправках в закон о торговле. Сейчас долю доминирования высчитывают от объема всех реализованных продуктов за год в денежном выражении, она важна при покупке компанией новых площадей. Пока ее разрешено увеличивать — на фоне ухода иностранных компаний. Но это временная мера, она действует до конца года.