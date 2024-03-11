СПБ Банк сообщил о работе по включению его активов в процедуру обмена

СПБ Банк, расчетный депозитарий СПБ Биржи, сообщил о готовности к процедуре обмена заблокированными ценными бумагами, предусмотренной указом президента № 844 от 8 ноября 2023 года, говорится в сообщении организации. В этом документе прописано, что обмену подлежат только те бумаги, в цепочке хранения которых присутствовал Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).
На СПБ Бирже обращались бумаги, подпадающие под это требование, и пока речь идет только об их обмене. Но были на СПБ Бирже и другие бумаги — из российской учетной инфраструктуры к ним имел отношение только сам СПБ Банк. Фактически это те активы, которые были заморожены в ноябре 2023 года после введения против СПБ Биржи блокирующих санкций США.
«СПБ Банк обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи», — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов.
Утром, 11 февраля, Минфин и брокер «Инвестпалата» раскрыли схему обмена заблокированными активами. Процесс пройдет в четыре этапа, коснется портфелей на сумму до ₽100 тыс. и затронет более 3,8 тыс. биржевых инструментов. Речь идет только об активах, которые учитывались через НРД.
Прием заявок продавцов-резидентов начнется 25 марта и закончится 8 мая. Нерезиденты смогут начать подавать заявки на покупку 3 июня, процесс закончится 5 июля. Одновременный акцепт заявок физических лиц-резидентов и покупателей-нерезидентов, а также проведение расчетов запланированы на 29 июля.
СПБ Банк — расчетный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов.
Блокировка бумаг, купленных через СПБ Биржу, проходила в две волны. Весной 2022 года ЦБ предписал площадке заблокировать часть бумаг, в цепочке учета которых был НРД. Это произошло за несколько дней до введения санкций ЕС против главного российского депозитария, однако основные европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream — на тот момент де-факто с ним уже не работали. СПБ Биржа тогда отмечала, что в денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего объема обращающихся бумаг. Зампред ЦБ Филипп Габуния летом 2022 года говорил, что блокировка затронула 5 млн россиян, а стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд.
Вторая волна пришлась на осень 2023 года, после введения против СПБ Биржи 2 ноября блокирующих санкций США. В ее результате были заблокированы все торговавшиеся на тот момент бумаги ЕС и США. Комментируя остановку торгов акциями Гонконга, площадка отмечала, что дружественные контрагенты приостановили обработку ее поручений «по причине проведения комплаенс-процедур». Объем свободной от ограничений валюты составил ₽5,9 млрд — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств. При этом общая стоимость ценных бумаг, подпавших под блокировку во вторую волну, ранее не раскрывалась.
В декабре российская финансовая система начала готовиться к запуску механизма реализации 844-го указа президента. Так, «РБК Инвестиции» выяснили, что СПБ Биржа разослала брокерам сообщение о том, что ее расчетная структура — «СПБ Клиринг» — сняла ограничения на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами. Как отмечалось в той рассылке, это сделано в связи с вступлением в силу указа президента № 844.
Параллельно с этим НРД с 1 декабря 2023 года ввел маркетинговый период, в течение которого не будет взимать плату за перевод ценных бумаг иностранных эмитентов. В сообщении депозитария также говорится, что это сделано в рамках исполнения указа президента.