СПБ Банк сообщил о работе по включению его активов в процедуру обмена

Блокировка бумаг, купленных через СПБ Биржу, проходила в две волны. Весной 2022 года ЦБ предписал площадке заблокировать часть бумаг, в цепочке учета которых был НРД. Это произошло за несколько дней до введения санкций ЕС против главного российского депозитария, однако основные европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream — на тот момент де-факто с ним уже не работали. СПБ Биржа тогда отмечала, что в денежной оценке доля недоступных для операций ценных бумаг составит менее 14% от всего объема обращающихся бумаг. Зампред ЦБ Филипп Габуния летом 2022 года говорил, что блокировка затронула 5 млн россиян, а стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд.