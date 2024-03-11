Россиян предупредили об аферистах, берущих плату за голосование

«Среди распространенных ложных утверждений, которые могут использовать мошенники, можно выделить истории о необходимости оплаты за голосование, возможности изменить выбор после подачи голоса», — сказал эксперт.
Он пояснил, что мошенники могут звонить избирателю от имени сотрудника предвыборного штаба одного из кандидатов и утверждать, что его голос «очень важен для кандидата», но его нужно «зарезервировать за небольшую плату».
«Он (злоумышленник — ред.) может утверждать, что эта плата пойдет на финансирование кампании, или даже обещать вам компенсацию после того, как кандидат выиграет выборы», — отметил эксперт.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.