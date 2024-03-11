Россия опустилась на третье место по экспорту оружия, сообщили в SIPRI

Экспорт российского оружия, по данным исследователей, упал на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с аналогичным периодом с 2014 по 2018 годы. Если в 2019 году Россия экспортировала вооружения в 31 страну, то в 2023 году — в 12 стран. Главным импортером российских вооружений стал регион Азии и Океании — 68% от российского экспорта, за которым следуют Индия — 34% и Китай — 21%.