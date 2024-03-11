Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки

«Забастовка, начавшаяся сегодня утром, остановила почти все грузовые перевозки во всех финских портах. Ожидается, что забастовка продлится две недели», — сказано в материале.
Ожидается, что разгрузка товаров, приходящих в финские порты, прекратится из-за забастовки. Среди товаров присутствуют в том числе и скоропортящиеся продукты, лекарства и цветы. Часть скоропортящихся товаров перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме, отметило Yle.
В забастовке участвуют Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков.
На прошлой неделе премьер-министр Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы правительства необходимы и не будут отменены.
По оценкам крупнейшей организации работодателей «Союз деловой жизни», совокупный ущерб финской экономике, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против правительственных реформ уже составляет почти миллиард евро.