Почти во всех финских портах остановлены грузоперевозки

Ожидается, что разгрузка товаров, приходящих в финские порты, прекратится из-за забастовки. Среди товаров присутствуют в том числе и скоропортящиеся продукты, лекарства и цветы. Часть скоропортящихся товаров перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме, отметило Yle.