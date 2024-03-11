Переориентация поставок углеводородов дала России 56 миллиардов долларов

Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019—2021-м и в 2023 году. Данные за 2022 год не учитывались из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок.
Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году этот показатель составил лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в данные страны составил 70,9 миллиарда долларов.
Однако это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно поставки только лишь в шесть государств — Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию — в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019−2021 годы.
Таким образом, Россия дополнительно заработала на этих направлениях 126,8 миллиарда долларов — это на 56 миллиардов долларов больше выпавшей прибыли от поставок Евросоюзу.
Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на приобретение угля, газа, нефти и нефтепродуктов — до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019—2021 годах.
Следом идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019—2021 годы, — до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза — до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии — в 24 раза, до 5,3 миллиарда.
Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза — до 2 миллиардов долларов, Индонезия — в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.
Брюссель с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты.
Москва в конце 2022 года запретила поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ президента вступил в силу с 1 февраля 2023 года, в конце прошлого года срок его действия был продлен до конца июня 2024-го.