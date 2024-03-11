Переориентация поставок углеводородов дала России 56 миллиардов долларов

Москва в конце 2022 года запретила поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ президента вступил в силу с 1 февраля 2023 года, в конце прошлого года срок его действия был продлен до конца июня 2024-го.