Организатор выкупа замороженных активов россиян раскрыл детали механизма

Цены на бумаги, предлагаемые к выкупу, будут рыночными, подчеркнул Седушкин. Начальная стоимость будет определена по итогам торгов 22 марта. «За основу будет браться котировка с биржи первичного листинга (то есть это будут иностранные биржи, а не российские). Пересчет в рубли цены закрытия на иностранной бирже будет проводиться по курсу Банка России», — объяснил глава «Инвестпалаты». При этом в любом случае цена выкупа бумаг не будет ниже минимальной, заявленной вначале. Седушкин допустил, что нерезиденты могут подавать заявку по более низким ценам, желая получить дисконт при выкупе, но такая заявка будет отклонена организатором торгов. Нерезидент, который предложит наиболее привлекательные условия, выиграет в торгах. «Инвестпалата» будет определять максимальную цену, которая позволит продать все лоты.