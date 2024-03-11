Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

В 2024 году лира ослабла уже более чем на 8% после падения почти на 37% в 2023 году. Восемь повышений процентных ставок Центральным банком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту. Годовая инфляция в Турции в феврале достигла 15-месячного максимума.