Крупнейшие производители кормов для кошек и собак пообещали снизить цены

Анализ состояния конкуренции на этом рынке ФАС провела из-за многочисленных жалоб граждан на цены. «Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний “Марс” и ООО “Нестле Россия”. В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — сообщили в ведомстве.