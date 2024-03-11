Крупнейшие производители кормов для кошек и собак пообещали снизить цены

Крупнейшие производители кормов для домашних животных после того, как их деятельностью заинтересовалась антимонопольная служба, выразили готовность взять на себя добровольные обязательства по снижению цен, сообщила ФАС.
Анализ состояния конкуренции на этом рынке ФАС провела из-за многочисленных жалоб граждан на цены. «Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний “Марс” и ООО “Нестле Россия”. В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — сообщили в ведомстве.
Обе компании после этого высказали готовность «взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак». Так, «Нестле Россия» решила снизить цены на бренд «Дарлинг».
ФАС предупредила, что в случае «выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования».