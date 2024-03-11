Как банки в России пережили период «золотой лихорадки». Инфографика

У российских банков в 2023 году был период «золотой лихорадки», когда им удалось поставить рекорд по чистой прибыли. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Повторить его не удастся, считают аналитики.