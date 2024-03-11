Bloomberg сообщил об «очереди инвесторов» на «оборонные облигации» ЕС

А для некоторых из них это критически важно, так как, по данным германского института Ifo, в семи европейских странах НАТО, в том числе в Италии, платежи на обслуживание долга уже превышают оборонные расходы. «Прелесть облигаций ЕС в том, что долг не фигурирует в вашей национальной статистике», — добавил главный экономист немецкого банка LBBW Мориц Кремер, по словам которого такие заимствования помогли бы отдельным странам избежать нарушения действующих в ЕС норм по объему бюджетного дефицита.