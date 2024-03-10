Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса пообещали поддержать Трампа

«Я думаю, что Трамп может победить», — сказала Лиз Уихлейн. По ее мнению, уголовное преследование «чрезвычайно» помогло ему заручиться поддержкой республиканцев на праймериз партии.
Тем не менее, Уихлейн неоднозначно оценила позиционирование Трампа. По ее словам, его политика «всем нравится», но сама бизнесвумен никогда не стала бы разговаривать с людьми, например, с сотрудниками, так, как это делает Трамп.
Уихлейны были одними из крупнейших доноров президентской кампании Десантиса. Каждый из супругов пожертвовал ему по $1,5 млн. Столько же, как сказала Уихлейн, она готова выделить Трампу. Пара поддерживала его на двух предыдущих выборах, отмечает FT.
При этом она сказала, что и Трамп, и его наиболее вероятный соперник действующий президент Джо Байден итак известны, поэтому «ни одному из них не нужно тратить ни пенни».
Газета указывает, что финансирование от Уихлейнов важно для Трампа. В конце прошлого года группы Байдена собрали около $118 млн, Трампа — $66 млн. Разница равна судебным издержкам республиканца по уголовным и гражданским делам, пишет FT.
5 марта в США состоялся «супервторник» — важнейший день внутрипартийных выборов, когда они проходят сразу во многих штатах, то есть на кону решающее число голосов делегатов. Для выдвижения от Республиканской партии кандидат должен получить 1215 голосов делегатов.
В этот день Трамп одержал победу сразу в 14 из 15 штатов. По подсчетам CNN, он заручился поддержкой 1040 делегатов. На следующий день от выдвижения отказалась последний конкурент Трампа, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Десантис объявил о выходе из предвыборной гонки еще в январе. Он призвал сторонников поддержать Трампа.