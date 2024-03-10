Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вин на рынке

В публикации агентства говорится, что австралиец Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника, площадь которого составляла 14 га, поскольку в противном случае он мог лишиться $23 тыс. В будущем он планирует перестать заниматься виноделием, поскольку это становится экономически невыгодно.
Мужчина живет на юге Австралии, регион производит около трети всей продукции страны. С 2020 года сочетание роста затрат, вызванного коронавирусом, привело к увеличению предложения и снижению цен в стране.
В Австралии до 25% виноделов не видят будущего для бизнеса и планируют свернуть его, заявил исполнительный директор отраслевой группы Riverland Wine Линдалл Роу.
Американский штат Калифорния в настоящее время также переживает «один из худших дисбалансов спроса и предложения, которые мы видели за последние 30 лет», — сказал исполнительный директор Комиссии по виноградарству Лоди в Центральной долине Стюарт Спенсер. У фермеров выросла расходы на топливо и удобрения, кроме того, увеличиваются страховые премии из-за изменения климата.
Производители Бордо приняли участие в широких протестах французских фермеров в январе, блокируя дороги по всей стране из-за отмены топливных субсидий и зеленой политики Евросоюза (ЕС). Фермеры, выращивающие виноград, получили еще €150 млн субсидий за выкорчевывание виноградных лоз и посадку альтернативных культур.
7 марта фермеры Франции и Испании при помощи 200 тракторов перекрыли автомагистраль по обе стороны у границы двух стран. Они требуют снижения затрат на электроэнергию и принятия налогово-бюджетных изменений в отношении уплаты НДС.
Ранее, 1 марта, во Франции протестующие фермеры перекрыли тюками сена проезд к Триумфальной арке в Париже. Кроме того, на трассе А4 недалеко от Шарантон-ле-Пон проходила демонстрация: тракторы ехали в Париж «для продолжения блокады» Елисейских полей.
24 февраля протестующие фермеры, прорвавшиеся на сельскохозяйственную выставку в экспоцентре Пор-де-Версай, потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
Корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза рассказала, что сотни человек взяли штурмом павильоны, жандармы едва сдерживали натиск толпы.
Протесты фермеров проходят во многих странах Евросоюза. Они недовольны растущими ценами на топливо и удобрения, конкуренцией из-за рубежа и новыми экологическими нормами Евросоюза. Протестующие также выступают против падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и против ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.