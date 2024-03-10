Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вин на рынке

Американский штат Калифорния в настоящее время также переживает «один из худших дисбалансов спроса и предложения, которые мы видели за последние 30 лет», — сказал исполнительный директор Комиссии по виноградарству Лоди в Центральной долине Стюарт Спенсер. У фермеров выросла расходы на топливо и удобрения, кроме того, увеличиваются страховые премии из-за изменения климата.