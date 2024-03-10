Экономист назвал банкротство способом выйти из финансового тупика

Так, у должника формируют конкурсную массу для торгов, с помощью которой будет происходить погашение задолженности, а то, что не удастся погасить, списывается. Беляев отметил, что это не простой, но переживаемый процесс.
«Самое главное — в вашей графе “Задолженность перед другими лицами” будет стоять ноль», — подчеркнул он в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее Михаил Беляев назвал факторы снижения ключевой ставки в России. В частности, по словам экономиста, это необходимо делать постепенно.