Доллар снова впереди: какую валюту держат банки из России за рубежом

В 2022 году на максимуме российские банки держали юаней на $34,8 млрд, но к 2024 году этот объем снизился до $9,1 млрд. При этом если в середине 2022 года объемы средств в китайской валюте обогнали объемы в долларах, то уже в 2023 году американская валюта отыграла свои позиции.