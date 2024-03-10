Bild сообщил о нехватке в бюджете немецкой армии на 2025 год €4,5−6 млрд

На 2025 год планируется выделить бундесверу €52 млрд. Чтобы Берлин смог соблюсти требование альянса, нужно увеличить его на €4,5−6 млрд, отмечает Bild. По информации издания, министр обороны Борис Писториус проинформировал о ситуации канцлера Олафа Шольца, ведутся переговоры с Минфином, но пока безуспешно. Предлагаемый финансовым ведомством вариант получить средства за счет сокращения социальных выплат канцлер отвергает. Шольц обещал, что ФРГ будет придерживаться нормы НАТО по оборонным расходам, пока страна не достигла этого показателя.