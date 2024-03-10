Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России

Другие логистические гиганты, в числе которых Kuehne&Nagel и датская Maersk, сообщили, что избегают использования российских железнодорожных маршрутов после начала на Украине полномасштабных боев. Их ежемесячные объемы перевозок по этим путям упали с февраля 2022 года и до сих пор составляют меньше объема, который может перевести один современный контейнеровоз.