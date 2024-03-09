Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков

Это может быть страховой полис или другой инвестиционный продукт с сомнительной и рисковой доходностью. «Самое неприятное — при досрочном снятии денежных средств банк вернет только выкупную сумму. А она, как правило, составляет половину от вложенных средств», — объясняет Данилов.
Если страхование накопительное, вносить деньги придется регулярно, в противном случае банк может расторгнуть договор.
Еще один вариант — вклад в драгметаллах. Хоть это и вечная ценность, цены на металлы также подвержены инфляции. Кроме того, такие счета не входят в систему страхования вкладов, в случае банкротства банка деньги вернуть крайне сложно.
В последнее время популярны накопительные счета с плавающим процентом. По ним анонсируют высокую ставку, но на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. Могут быть и другие условия, например, неожиданные комиссии. Это сводит на нет всю заявленную доходность.
Кроме того, неожиданно высокие ставки по вкладам означают, что у банка серьезные финансовые проблемы и он в шаге от банкротства или отзыва лицензии. Для потенциального вкладчика это — красный флаг, заключил Данилов.