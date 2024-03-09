Вкладчиков предупредили о подоплеке выгодных предложений банков

В последнее время популярны накопительные счета с плавающим процентом. По ним анонсируют высокую ставку, но на деле она зависит от размера остатка на счете, срока хранения денег и оборота средств. Могут быть и другие условия, например, неожиданные комиссии. Это сводит на нет всю заявленную доходность.