«Беспокойство… отражает растущее в Германии недовольство примерно трех миллионов семейных компаний, которые по-прежнему составляют основу экономики страны и которые оказались на грани… Условия стали еще более сложными после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции остановить чрезмерное внебюджетное финансирование», — передает Блумберг.
Владельцы семейных предприятий все чаще считают, что в нынешних условиях невозможно вкладывать средства в новые технологии, которые имеют важнейшее значение для развития компаний. Многие из них также вынуждены продавать свои фирмы, хотя раньше это делалось только в случае крайней необходимости.
Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее «конкурентоспособности, экономики в целом до нуля». В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
ВВП Германии в четвертом квартале сократился на 0,2% в годовом выражении после снижения третьего квартала на 0,3% год к году, таким образом, по формальному определению, экономика страны вошла в рецессию — сокращение ВВП идет два квартала подряд. Такая оценка давалась в феврале в сообщении Федерального статистического бюро страны (Destatis). В январе Destatis оценил снижение экономики Германии в 2023 году в 0,3%.