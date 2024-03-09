«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в феврале

Самым ожидаемым событием на финансовом рынке России стало очередное заседание совета директоров Банка России. Его решение оправдало прогнозы большинства аналитиков, утверждавших, что на этот раз ключевая ставка не изменится — ЦБ сохранил ее на уровне 16%. В последовавшем комментарии сообщался скорректированный прогноз по ее снижению: сейчас регулятор рассчитывает на то, что сможет перейти к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине этого года. Причина, по которой ставку было решено пока сохранить, — сохранение проинфляционных рисков.