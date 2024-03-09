«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в феврале

В феврале индекс Мосбиржи практически не изменился, прибавив чуть больше 1%, Банк России сохранил ключевую ставку и сделал новый прогноз по ее смягчению, а розничные инвесторы продолжали обсуждать возможные последствия реструктуризации «Яндекса». О главных событиях российского рынка ценных бумаг и динамике экспериментальных инвестиционных портфелей — в материале «Известий».
Итоги месяца
Самым ожидаемым событием на финансовом рынке России стало очередное заседание совета директоров Банка России. Его решение оправдало прогнозы большинства аналитиков, утверждавших, что на этот раз ключевая ставка не изменится — ЦБ сохранил ее на уровне 16%. В последовавшем комментарии сообщался скорректированный прогноз по ее снижению: сейчас регулятор рассчитывает на то, что сможет перейти к смягчению денежно-кредитной политики во второй половине этого года. Причина, по которой ставку было решено пока сохранить, — сохранение проинфляционных рисков.
Держатели акций российских компаний в феврале ожидали публикации нового пакета американских санкций — из-за этого на рынке началась локальная коррекция. Но после того, как перечень был опубликован 23 февраля, рынок снова вернулся к росту. Под санкции попали несколько российских банков, оператор Национальной платежной системы, а также российские компании из строительной, горнодобывающей, энергетической сфер. Новые санкции коснулись и расчетного депозитария СПБ-биржи «СПБ Банка».
Также частные инвесторы продолжали активно обсуждать процесс реструктуризации «Яндекса». Больше всего участников рынка интересует, по какому коэффициенту будут обмениваться депозитарные расписки компании на российские акции. Параллельно с этим рост котировок акций компании на Мосбирже продолжился: за месяц они прибавили почти 9% в цене.
Валюта под подушкой — доллары и евро
В феврале инвестпортфель из долларов и евро подорожал на 1,2% — до 221 тыс. рублей. Таким образом, его стоимость вернулась к уровню начала января этого года. В этот двухмесячный период по уровню доходности он очень сильно отстает от портфеля из акций крупнейших российских компаний, что указывает на общую стабильность курса рубля и интерес локальных инвесторов к отечественным активам.
В отношении валютного портфеля важно, что его рублевая стоимость практически никак не изменилась после сохранения ключевой ставки Банка России. По мнению аналитика «Финама» Ивана Пухового, это указывает на то, что ожидания инвесторов были заложены в текущие котировки еще до принятия этого решения регулятором.
Их мало кто видел вживую — юани, гонконгские доллары, лиры и белорусские рубли
Портфель экзотических валют показал сопоставимый рост на 1,2%, а его общая стоимость на конец месяца составила 146,2 тыс. рублей. В целом его динамика, несмотря на традиционно более высокую волатильность, повторяет движение классического валютного портфеля.
Ожидания дальнейшей динамики по данному портфелю такие же, как и по аналогичному с долларами и евро. От более заметного роста его сдерживает продолжающееся снижение котировок турецкой лиры.
Все как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
В феврале портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) подешевел на 1,7%, до 223,2 тыс. рублей. По показателю рублевой стоимости он все еще обгоняет оба портфеля из иностранных валют.
Продолжившееся снижение рублевой стоимости портфеля вызвано началом фазы серьезной коррекции. Ее спровоцировали заявления Банка России о более позднем сроке снижения процентных ставок в этом году. Реакция портфеля обусловлена тем, что в его состав входят и бумаги с дальними сроками погашения.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций
Напротив, портфель из корпоративных облигаций в феврале подорожал на 1,3%, до 241,7 тыс. рублей. Существенное преимущество по стоимости перед портфелем ОФЗ отражает более высокую степень риска по таким бумагам. На это влияет и сложный процент, полученный от реинвестирования купонных выплат.
Несмотря на то, что портфель корпоративных долговых бумаг обычно повторяет динамику ОФЗ, его продолжающийся рост связан в том числе со сроками погашения входящих в него облигаций — по большинству из них дата оферты наступит уже в этом году, через несколько месяцев. Это подтолкнуло инвесторов к новым покупкам.
Нет лучшей доли, чем в доле, — акции российских «голубых фишек»
Стоимость портфеля акций крупнейших российских компаний выросла на 2,2%, до 265,5 тыс. рублей, — этот показатель обогнал динамику индекса Мосбиржи, который в целом находится в боковом движении. За два месяца с начала года он прибавил в цене 9,1%.
В целом рынок акций первого эшелона в феврале немного просел на новостях о новом пакете западных санкций, но быстро выкупил распродажу и продолжил умеренный рост.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Спекулятивный портфель из акций нижних эшелонов Мосбиржи, наоборот, подешевел на 2,2% за месяц. Но его общая стоимость по-прежнему значительно превышает показатель всех остальных портфелей — на конец февраля она составила 470,1 тыс. рублей.
Инвесторам важно помнить, что, когда акции первого эшелона начинают активно двигаться вверх, интерес к ценным бумагам из второго и третьего эшелонов начинает снижаться, что естественным образом приводит к более высокой волатильности. Но в целом для настолько агрессивного и высокорискового портфеля такая динамика — в порядке вещей.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).