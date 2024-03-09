Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

«Постановления о создании трех новых и расширении двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в материале.
Новая ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Там планируют работать не менее шести фирм, специализирующихся на выпуске стройматериалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также машиностроении.
Еще одну новую ОЭЗ — «Ростовскую» создадут в Новочеркасске, где будут реализовывать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Кроме того, в городе построят комплекс по сжижению природного газа, завод оборудования для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы.
Новая ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Ее предприятия-резиденты займутся производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Также планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли. Одна из компаний собирается расширить мощности по выпуску кондитерской продукции.
В существующую особую экономическую зону в Калужской области включат площадки, расположенные в Бабынинском муниципальном районе. Там планируют открыть три фармацевтических производства.
ОЭЗ «Липецк» также расширят за счет включения новой территории в Липецке. Там, на площадке бывшего тракторного завода, планируется создать производство сельскохозмашин и прицепов, при этом вся необходимая инфраструктура уже существует.
В правительстве подчеркнули, что в стране продолжают создавать территорий с особыми условиями ведения бизнеса, где инвесторы на льготных условиях смогут реализовывать важные для развития экономики проекты.
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.