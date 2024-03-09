Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Еще одну новую ОЭЗ — «Ростовскую» создадут в Новочеркасске, где будут реализовывать проекты по производству прицепной и полуприцепной техники, промышленного холодильного оборудования. Кроме того, в городе построят комплекс по сжижению природного газа, завод оборудования для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы.