В Дубае введут ежегодный налог в 20% для зарубежных банков

В эмирате Дубай вводится 20% ежегодный налог для иностранных банков, сообщается на сайте премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.
«Закон предусматривает, что ежегодный налог в размере 20% взимается с иностранных банков на налогооблагаемую прибыль, и из этого процента вычитается процент корпоративного налога, [если банк платит его]», — сказано в сообщении.
Корпоративный налог в ОАЭ ввели с 1 июня прошлого года. Его ставка — 9%. Его платят и резиденты, и нерезиденты, как юрлица, так и физлица. Исключение составляют госучреждения, предприятия по добыче полезных ископаемых, религиозные, культурные организации.
Закон о 20-процентном налоге для банков начнет действовать в налоговом году, следующим за годом его принятия.
Закон применяется ко всем иностранным банкам, работающим в Дубае, включая зоны специального развития и свободные зоны, за исключением иностранных банков, имеющих лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).
За нарушение закона могут наложить штраф, но в размере не более 500 тыс. дирхамов (более 12 млн руб. по курсу на момент публикации). В случае повторных нарушений в течение двух лет штраф могут удвоить.