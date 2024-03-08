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«Хедхантер» планирует получить листинг на Мосбирже к 3-му кварталу

Компания «Хедхантер», управляющая платформой для подбора персонала, намерена разместить свои акции на Московской бирже. Новый листинг она планирует получить к третьему кварталу 2024 года.
Источник: HeadHunter

МКАО «Хедхантер» планирует получить новый листинг на Московской бирже к третьему кварталу 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании. Однако в «Хедхантер» предупредили о возможных задержках, учитывая сложность процесса и необходимость получения разрешений от регулирующих органов.

Листинг АДР владельца платформы для подбора персонала HeadHunter (HHRU) на Московской бирже и СПБ Бирже и программа депозитарных акций HeadHunter Group, поддерживаемая JPMorgan Chase Bank, как ожидается, будут прекращены после завершения обмена акций и АДР HeadHunter и размещения на Мосбирже акций МКАО «Хедхантер».

6 марта компания HeadHunter Group также объявила о проведении годового общего собрания акционеров 27 марта, одним из пунктов повестки которого является одобрение редомициляции компании HeadHunter Group из Республики Кипр в Российскую Федерацию. Для этого необходимо 75% голосов акционеров, присутствующих на собрании.

В результате редомициляции компания будет выведена с Кипра и продолжит существовать как юридическое лицо в соответствии с правовым режимом Российской Федерации с переносом юридического адреса в Специальный административный район Октябрьский остров Калининградской области, говорится в сообщении компании.

Ранее компания HeadHunter объявила о планах выкупить у нерезидентов бумаги кипрской HeadHunter Group или обменять их на вновь выпущенные акции. 6 декабря 2023 года компания получила заявки в общей сложности в отношении 37 098 264 обыкновенных акций и американских депозитарных расписок компании HeadHunter Group, что составляет приблизительно 73,3% всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Новые акции получили 99,2% подавших заявки. Доля владения российской компании «Хедхантер» в HeadHunter Group достигла 72,7%.

«Хедхантер» намерена провести дополнительную подписку для акционеров, владеющих АДР через НРД или СПБ Банк, а также для других имеющих на это право владельцев бумаг вне инфраструктуры НРД или СПБ Банка на условиях, аналогичных предыдущей подписке.

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков в пресс-релизе, посвященном финансовому отчету за четвертый квартал и весь 2023 год, заявил о перспективах для компании на ближайший год: «На корпоративном фронте грядущий год должен ознаменоваться получением нового листинга для нашей компании на Московской бирже и созданием условий для возобновления дивидендных выплат нашим акционерам».