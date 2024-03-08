«Хедхантер» планирует получить листинг на Мосбирже к 3-му кварталу

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков в пресс-релизе, посвященном финансовому отчету за четвертый квартал и весь 2023 год, заявил о перспективах для компании на ближайший год: «На корпоративном фронте грядущий год должен ознаменоваться получением нового листинга для нашей компании на Московской бирже и созданием условий для возобновления дивидендных выплат нашим акционерам».