Биткоин обновил исторический максимум

В контексте криптовалютных рынков ликвидация обозначает ситуацию, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери его начальной маржи. Такое происходит, когда трейдер не может выполнить маржинальные требования по позиции с кредитным плечом, то есть у него нет достаточного количества средств для поддержания открытой сделки. Ликвидация происходит как при маржинальной, так и при фьючерсной торговле.