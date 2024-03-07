«Яндекс Такси» откажется от части комиссии в пользу водителей в часы пик

«Яндекс Такси» будет отказываться от части комиссии в пользу водителей в моменты пикового спроса, об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«Это обеспечит водителям дополнительный доход и стимулирует их чаще выходить на линию в моменты, когда число заказов многократно растет и водителей не хватает», — говорится в сообщении.
В начале марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в ближайшее время сможет начать проверки «Яндекс. Такси» за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке. Глава ФАС Максим Шаскольский пояснил, что на «Яндекс Такси» поступает очень много жалоб.
Глава ФАС пояснил, что антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IТ-компаний. «У нас “Яндекс Такси”, например, тоже в реестре, и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много», — рассказал Шаскольский.
В ответ в «Яндексе» заявляли, что постоянно внедряют новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен на перевозки и одновременно поддерживать уровень доходов водителей.