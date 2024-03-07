«Яндекс Такси» откажется от части комиссии в пользу водителей в часы пик

Глава ФАС пояснил, что антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IТ-компаний. «У нас “Яндекс Такси”, например, тоже в реестре, и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много», — рассказал Шаскольский.