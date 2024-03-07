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В России запланировали эксперимент по маркировке нового перечня медизделий

В России с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом России по поручению правительства и размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.
Источник: Freepik

В новый перечень продукции вошли инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые.

Отмечается, что в рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации на медизделия, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также другие вопросы, касающиеся организации маркировки. Оператором информационной системы на безвозмездной основе выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».

Участие в эксперименте будет добровольным, а оборудование на время проведения тестирований и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе.

С 1 сентября 2023 года в России уже введена обязательная маркировка на ряд медицинских изделий.

23 января текущего года замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала, что в стране продажу нелегальных и просроченных лекарств начнут блокировать с помощью системы маркировки «Честный знак».