В России запланировали эксперимент по маркировке нового перечня медизделий

В новый перечень продукции вошли инкубаторы для новорожденных, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, шприцы, инфузионные системы, презервативы, медицинские маски, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей, пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые.
Отмечается, что в рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации на медизделия, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также другие вопросы, касающиеся организации маркировки. Оператором информационной системы на безвозмездной основе выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».
Участие в эксперименте будет добровольным, а оборудование на время проведения тестирований и коды маркировки будут предоставлены на безвозмездной основе.
С 1 сентября 2023 года в России уже введена обязательная маркировка на ряд медицинских изделий.
23 января текущего года замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала, что в стране продажу нелегальных и просроченных лекарств начнут блокировать с помощью системы маркировки «Честный знак».