В РФ предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей

Льготу предлагается распространить только на новые займы по госпрограмме. Благодаря ей семьи смогут приобрести более просторное жилье на льготных условиях, что должно стимулировать рождаемость.
Сейчас в программе ссуд под 6% могут участвовать либо семьи с двумя и более детьми (если первый рожден до 2018 года), либо те, у кого только один ребенок — если он появился на свет с 2018 по 2023 год.
Стесненные жилищные условия — одна из ключевых причин, по которым граждане откладывают рождение детей, пояснила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова. Поэтому нужно дать семьям дополнительные возможности на покупку жилья большой площади при пополнении в семье.