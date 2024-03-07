Стало известно, сколько вина экспортировали страны НАТО в Россию

Ранее на этой неделе исполнительный секретарь ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников рассказал РИА Новости, что ассоциация попросила власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в размере 200 процентов и отменить льготный режим импортных пошлин для вин из Грузии. Кроме того, кафе и рестораны предлагается с 1 сентября 2024 года обязать иметь в винной карте не менее 50 процентов наименований российского вина, а розничных продавцов алкоголя — иметь в ассортименте минимум 20 процентов российского вина с последующим ростом его доли до 50 процентов.