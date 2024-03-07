Состоятельные россияне вложили рекордные ₽1,2 трлн в закрытые ПИФы

Стоимость активов управляющих компаний по итогам 2023 года выросла на 40,7%, до ₽20,9 трлн, следует из «Обзора ключевых показателей управляющих компаний» Банка России.
Как отмечают аналитики регулятора, основной прирост связан с рекордным притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и их положительной доходностью. Только в четвертом квартале средства в фондах увеличились на ₽1,73 трлн. Это стало максимальным значением за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован кварталом ранее, однако нетто-приток средств в сегмент тогда был более чем в два раза ниже, чем в октябре—декабре 2023 года.
Основную часть притока — ₽1,24 трлн из общего ₽1,73 трлн — обеспечили вложения состоятельных инвесторов в индивидуальные закрытые ПИФы. Количество ЗПИФ с одним или двумя пайщиками-физлицами в четвертом квартале увеличилось на 139 единиц, до 1028 штук. Доля в совокупной стоимости чистых активов (СЧА) всех ЗПИФ таких «индивидуальных» закрытых фондов увеличилась на 8 п.п., до 37%. Средний счет пайщика в «индивидуальном» ЗПИФе составляет ₽2,8 млрд.
По мнению аналитиков ЦБ, динамика индивидуальных ЗПИФ свидетельствует о росте популярности такого варианта структурирования активов среди состоятельных граждан. «Преимуществами ЗПИФ в том числе являются непубличность собственников и упрощение процесса передачи наследства», — отмечает регулятор.
ЗПИФ для квалифицированных инвесторов (квалинвесторов) — это особая разновидность фондов, которые имеют расширенные операционные и управленческие возможности, могут не раскрывать информацию о фонде, сделках, пайщиках, выдавать займы и наоборот привлекать их в фонды.
Операции, совершаемые с имуществом ЗПИФ, и само имущество ЗПИФ имеют специальный налоговый режим:
Налог на прибыль — 0%. Доходы, поступающие в состав ЗПИФа (от продажи имущества или сдачи его в аренду, дивиденды, проценты и любые иные доходы) не облагаются налогом на прибыль. Соответственно, прибыль реинвестируется, повышая доходность.
Налог на добавленную стоимость (НДС). Операции с активами ЗПИФа облагаются НДС в общем режиме: при приобретении в состав фонда имущества, операции с которым облагаются НДС, возникает налог к возмещению из бюджета (к зачету), соответственно, при реализации такого имущества — налог к уплате.
Налог на имущество организаций, земельный налог. Имущественные налоги оплачиваются за счет средств ЗПИФа. ЗПИФы платят пониженную ставку земельного налога в отношении земельных участков, на которых разрешено «жилищное строительство».
В состав имущества ЗПИФ могут входить различные виды активов, обладающих имущественной ценностью:
ценные бумаги, как частных, так и публичных компаний;
драгоценные металлы и «металлические счета»;
недвижимость и права на нее;
художественные ценности;
деривативы (фьючерсы и опционы);
денежные средства в рублях и валюте, на счетах и во вкладах;
доли участия в уставном капитале;
права участия в инвестиционных товариществах;
права на результаты интеллектуальной деятельности;
займы и кредиты, а также имущество, полученное при взыскании залогов.
Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) фондов в четвертом квартале выросла на 16,9%, до ₽12,4 трлн, за счет притока средств и положительной доходности фондов. При этом более 80% прироста показателя обеспечили физические лица.
В ЦБ отметили рост популярности паевых фондов у розничных инвесторов. Общее число пайщиков ПИФ в октябре — декабре 2023 года увеличилось почти на 1 млн и достигло 10,9 млн человек. Рост произошел в основном за счет розничных неквалифицированных инвесторов в закрытые (ЗПИФ) и биржевые (БПИФ) инвестиционные фонды.
В период с октября по декабрь 2023-го число инвесторов в закрытые фонды выросло на 693,2 тыс. При этом, около 90% от общего объема пайщиков обеспечила процедура по смене типа фонда. По данным ЦБ, такой процедурой воспользовались 63 фонда типа ОПИФ и БПИФ. Без учета смены типа фондов совокупное число пайщиков ЗПИФ по итогам четвертого квартала 2023-го выросло на 71,9 тыс., до 234 тыс. человек.
В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, в результате чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, а выплаты по ним перестали поступать. В том числе оказались замороженными бумаги, которые приобретали управляющие компании в состав различных ПИФов.
В феврале 2023 года Центробанк выпустил схему возобновления работы фондов после блокировки активов. Управляющим компаниям до 1 сентября предлагалось выбрать один из двух вариантов:
Все фонды, в которых доля заблокированных активов превышает 10%, должны выделить эти активы в отдельный ЗПИФ-А;
Полностью изменить тип первоначального ПИФа (ОПИФа, БПИФа, ИПИФа) на ЗПИФ-А, а затем в течение года реализовать ликвидные активы и вернуть инвесторам деньги.
Данная мера распространялась только на активы, которые были «заморожены» до 15 октября 2023 года. Однако после подпадания СПБ Биржи под блокирующие санкции США в ноябре прошлого года, Центробанк обязал управляющие компании выделить заблокированные после 15 октября 2023 года активы в отдельные закрытые фонды до 16 июня.
Рост числа пайщиков ЗПИФ также происходил за счет одного фонда, который инвестирует средства в жилую недвижимость, подчеркивают в Центробанке.
Рост активности в сегменте закрытых фондов увеличился на фоне расширения линейки ЗПИФ, доступных физическим лицам даже с небольшими объемами вложений, сообщают в Центробанке. «Популярность ЗПИФ у розничных инвесторов при этом во многом связана с возможностью инвестировать средства в объекты недвижимости, которые воспринимаются частью граждан в качестве защитного актива. При этом для инвестирования в недвижимость, в том числе коммерческую, через ЗПИФ достаточно небольшой суммы, в отличие от самостоятельной покупки таких объектов», — добавляют в ЦБ.
Чистый приток средств в розничные фонды (ОПИФ и БПИФ) в Iчетвертом квартале 2023 года увеличился более чем в три раза в квартальном исчислении и был максимальным за всю историю. Драйвером роста сегмента второй квартал подряд остаются БПИФ, чьи стратегии предполагают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка (сделки репо с центральным контрагентом).