Состоятельные россияне вложили рекордные ₽1,2 трлн в закрытые ПИФы

Как отмечают аналитики регулятора, основной прирост связан с рекордным притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и их положительной доходностью. Только в четвертом квартале средства в фондах увеличились на ₽1,73 трлн. Это стало максимальным значением за всю историю наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован кварталом ранее, однако нетто-приток средств в сегмент тогда был более чем в два раза ниже, чем в октябре—декабре 2023 года.