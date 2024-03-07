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МЭР оценило женский домашний труд россиянок в 13 процентов ВВП

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13 процентов ВВП, заявила в интервью РИА Новости заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
Источник: Freepik

«Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством — это было бы 13 процентов ВВП», — сказала она.

По словам Илюшниковой, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей.

«Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей», — отметила замминистра.

Например, женщины на 75 процентов чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины.

«То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты», — добавила Илюшникова.

Она сослалась на исследования, согласно которым две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, при этом половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения.

«И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу», — сказала замминистра.

За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, заключила она.