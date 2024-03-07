Крупнейшая в России сеть кофеен Coffee Like приобрела сеть Coffee Moose

Там также отметили, что после сделки общее количество точек под управлением Coffee Like в России составит 1126. По этому показателю компания остается самой крупной сетью формата кофе с собой в России. В 2022 году ей было объявлено о намерении расширять свое присутствие на рынке, в том числе за счет поглощения региональных российских кофейных сетей.