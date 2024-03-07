Крупнейшая в России сеть кофеен Coffee Like приобрела сеть Coffee Moose

«Все франчайзи и кофейни Coffee Moose получат единое меню по стандартам Coffee Like и смогут напрямую закупать все необходимое сырье и товары через торговый дом компании. Также в точках будут внедрены общие стандарты федеральной франчайзинговой сети, подключена внутренняя CRM-система. При этом сети продолжат работать под собственным брендом», — пояснили в пресс-службе.
Там также отметили, что после сделки общее количество точек под управлением Coffee Like в России составит 1126. По этому показателю компания остается самой крупной сетью формата кофе с собой в России. В 2022 году ей было объявлено о намерении расширять свое присутствие на рынке, в том числе за счет поглощения региональных российских кофейных сетей.
В настоящее время компанией ведутся переговоры еще с рядом региональных фирм о покупке их бизнеса на похожих условиях. Основное требование: не менее трех торговых точек. Это могут быть сети с собственными барными стойками, кофейнями, павильонами, фудтраками или автокафе.
«Наша цель — создание кофейного комьюнити. В процессе переговоров мы обмениваемся опытом с игроками рынка, находим полезными и те переговоры, которые в итоге не привели к сделке», — пояснил «Известиям» управляющий партнер франчайзинговой сети Coffee Like Антон Макаров.
Ранее, 8 февраля, сообщалось, что в 2023 году россияне сделали на 8% больше покупок во всех сегментах розничного офлайн-бизнеса, чем годом ранее. По информации «Тинькофф Бизнеса», по сравнению с 2022-м граждане совершили на 9% больше покупок в продуктовых магазинах и на 10% — в кафе и ресторанах.
До этого, 22 ноября прошлого года, в банке «Русский стандарт» сообщили, что россияне в 2023-м стал чаще посещать рестораны. В то же время жители стали меньше интересоваться фастфудом.