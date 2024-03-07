Индийская рупия укрепилась к доллару до максимума с сентября 2023 года

Курс доллара США к индийской рупии (USD/INR) в ходе торгов на международном рынке Форекс снизился в моменте на 0,18%, до 82,675 рупии за доллар. В предыдущий раз валюта Индии укреплялась до таких уровней чуть более полугода назад — 4 сентября 2023 года. По состоянию на 14:40 мск доллар торговался по 82,7 рупии (-0,15% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии).
В этом году рупия показывает лучшую динамику среди азиатских валют, отмечает Bloomberg. С начала года курс доллара к рупии упал на 0,26%. Рупия укрепляется, поскольку зарубежные инвесторы продолжают скупать индийские облигации в ожидании их включения в мировые индексы. В этом году иностранцы уже вложили в облигации, номинированные в рупиях, $5 млрд.
Рупия стала одной из самых стабильных валют развивающихся рынков, что заставило некоторых трейдеров предположить, что Центральный банк Индии мог использовать свои валютные резервы в размере $619 млрд, чтобы ограничить колебания курса. По данным Australia & New Zealand Banking Group, укрепление рупии не предполагает изменений в политике индийского ЦБ по стабилизации курса.
«Политика Центрального банка Индии в целом не изменится, они будут препятствовать любым резким движениям курса рупии», — полагает экономист и стратег по валютным операциям Australia & New Zealand Banking Group Дхирадж Ним.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что индийская валюта продолжит показывать позитивную динамику и ее курс в будущем укрепится до 82,5 рупии за доллар. Это на 0,25% выше текущих значений. В индийской брокерской компании Kotak Securities указали, что росту рупии способствует ряд факторов, среди которых большой приток средств на местный долговой рынок.
Индийский рынок акций также показывает хорошую динамику. На торгах 7 марта индекс голубых фишек NSE Nifty 50 в очередной раз переписал исторический максимум, поднявшись в моменте до 22 525,65 пункта. Среди драйверов роста рынка — возвращение иностранных инвесторов к покупкам акций, устойчивый приток средств от местных инвесторов, более быстрый, чем ожидалось, экономический рост, а также стабильный рост корпоративных доходов.