Индийская рупия укрепилась к доллару до максимума с сентября 2023 года

Курс доллара США к индийской рупии (USD/INR) в ходе торгов на международном рынке Форекс снизился в моменте на 0,18%, до 82,675 рупии за доллар. В предыдущий раз валюта Индии укреплялась до таких уровней чуть более полугода назад — 4 сентября 2023 года. По состоянию на 14:40 мск доллар торговался по 82,7 рупии (-0,15% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии).