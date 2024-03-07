Аналитики оценили последствия возвращения Трампа для мировых рынков

Риск для Европы несет то, что в случае избрания Трампа ей, вероятно, не придется рассчитывать на военную помощь США. Экс-президент в феврале заявил, что будучи на посту он угрожал одной из стран НАТО не защитить ее от России, если она будет делать недостаточные взносы в бюджет альянса. «В значительной степени рассчитывать на помощь США больше небезопасно», — сказал аналитик исследовательской компании Agency Partners Ник Каннингем. Под угрозой также американская помощь Украине, отмечает агентство.