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Аналитики оценили последствия возвращения Трампа для мировых рынков

Reuters прогнозирует, что в случае избрания Трампа президентом возникнут торговые риски для Европы и Китая, появится угроза для курса доллара и снизятся инвестиции, а поддержка производства электромобилей сократится.

Инвесторы по всему миру готовятся к изменениям на рынке в связи с возможными последствиями избрания на пост президента США Дональда Трампа в ноябре 2024-го, сообщает Reuters.

Это чревато угрозами при торговле для Евросоюза и Китая. В случае с первым Трамп может повторно ввести тарифы на импорт стали и алюминия или прибегнуть к ограничениям при обмене технологий. Китаю кандидат в президенты угрожал повышением пошлин до 60% и выше. По оценкам консалтинговой компании Capital Economics, такая мера вместе с ужесточением тарифного контроля может сократить ВВП Китая на 0,7%.

Риск для Европы несет то, что в случае избрания Трампа ей, вероятно, не придется рассчитывать на военную помощь США. Экс-президент в феврале заявил, что будучи на посту он угрожал одной из стран НАТО не защитить ее от России, если она будет делать недостаточные взносы в бюджет альянса. «В значительной степени рассчитывать на помощь США больше небезопасно», — сказал аналитик исследовательской компании Agency Partners Ник Каннингем. Под угрозой также американская помощь Украине, отмечает агентство.

Reuters также прогнозирует, что Трамп откажется от субсидий на электромобили (действующий президент Джо Байден поддерживал отрасль) и сосредоточится на снижении налогов.

«Если Трамп отправится в “турне мести”, это может ослабить доллар, увеличить инфляцию и привести к повышению доходности облигаций и снижению инвестиций», — считает главный макроэкономический стратег финансово-аналитической компании Ned Davis Research Джозеф Калиш.

После победы на праймериз в «супервторник», 5 марта, Трамп остался единственным кандидатом на выборах от Республиканской партии, так как его последний конкурент Никки Хейли сняла свою кандидатуру. От демократов, соответственно, выдвигается Байден.