Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского бизнеса

По условиям сделки для одобрения требовалось, чтобы за нее проголосовали владельцы акций класса «А» компании простым большинством, а также владельцы класса «В». На 6 февраля этого года у Yandex N.V. было в обращении более 325,78 млн акций класса «А», каждая из которых соответствует одному голосу, а также более 35,698 млн акций класса «B» (каждая дает по 10 голосов).