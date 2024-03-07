Акции «Яндекса» выросли на одобрении акционерами реструктуризации бизнеса

Аналитики, ранее опрошенные в эфире программы «Индекс недели» на YouTube-канале «РБК Инвестиций», отмечали, что с большой вероятностью акции «Яндекса», купленные на Московской бирже (хранение и учет таких бумаг осуществляется через Национальный расчетный депозитарий) будут обменяны на акции нового юридического лица — МКАО «Яндекс». По их оценкам, справедливым коэффициентом конвертации было бы соотношение 1:1. В то же время единого консенсуса по поводу бумаг «Яндекса», хранящихся через европейский депозитарий Euroclear, на рынке не было. По ним были возможны два варианта — обмен или выкуп.