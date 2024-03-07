Акции «Яндекса» выросли на одобрении акционерами реструктуризации бизнеса

По итогам общего собрания акционеров нидерландской Yandex N.V. было принято решение о продаже российских активов консорциуму инвесторов, следует из сообщения компании. Котировки акций «Яндекса» на Московской бирже отреагировали ростом — по состоянию на 21: 32 мск бумаги подорожали на 2,58%, до ₽3678.
Ожидается, что первый этап сделки завершится в ближайшие недели при выполнении необходимых условий. В «Яндексе» также официально подтвердили получение одобрения на сделку от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
В то же время в сообщении «Яндекса» не уточняется, что будет с акциями, которые частные инвесторы покупали на Мосбирже.
Сделку по продаже активов нидерландская Yandex N.V. заключила в феврале этого года. По условиям соглашения, международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, станет новой головной компанией группы вместо Yandex N.V.
Ее основным владельцем будет ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛа и предпринимателя Александра Рязанова. Структура ЛУКОЙЛа официально раскрыла свою долю — около 10%. Ни у одного из пайщиков не будет контролирующего пакета.
Аналитики, ранее опрошенные в эфире программы «Индекс недели» на YouTube-канале «РБК Инвестиций», отмечали, что с большой вероятностью акции «Яндекса», купленные на Московской бирже (хранение и учет таких бумаг осуществляется через Национальный расчетный депозитарий) будут обменяны на акции нового юридического лица — МКАО «Яндекс». По их оценкам, справедливым коэффициентом конвертации было бы соотношение 1:1. В то же время единого консенсуса по поводу бумаг «Яндекса», хранящихся через европейский депозитарий Euroclear, на рынке не было. По ним были возможны два варианта — обмен или выкуп.
6 марта «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что правительственная комиссия по контролю по иностранным инвестициям в России одобрила сделку, в рамках которой нидерландская Yandex N.V. продаст группе инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс». Оставшиеся 3,7%, по данным издания, уже принадлежат российскому «Яндексу».
Подкомиссия утвердила сумму сделки в размере ₽457,3 млрд, тогда как сама Yandex N.V. в феврале заявляла о ₽475 млрд. По мнению руководителя группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александра Абрамяна, снижение суммы сделки на ₽17,7 млрд может быть связано с тем, что 3,7% акций могут принадлежать топ-менеджменту, который остался в российском «Яндексе» и вошел в состав совладельцев бизнеса.
Сделка пройдет в два этапа:
Нидерландская Yandex N.V. в первой половине 2024 года продаст пакет размером 68% в российском бизнесе «Яндекса». Не менее ₽230 млрд будет выплачено деньгами в юанях, остальное — акциями класса A Yandex N.V.
Примерно через семь недель после завершения первого этапа покупатель оплатит оставшуюся часть активов также деньгами и акциями Yandex N.V.
После этого нидерландская компания подаст заявку на делистинг с Московской биржи, а новое российское юрлицо «Яндекса», наоборот, станет публичным и подаст заявку на получение листинга.