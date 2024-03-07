Акции Positive Technologies прибавили 4% на новостях об объеме допэмиссии

Компания Positive Technologies (POSI), которая специализируется на разработке решений в области кибербезопасности, объявила о планах провести дополнительную эмиссию в четвертом квартале 2024 года в объеме 7,9%.
Дополнительный выпуск акций станет единственным в этом году и будет учитывать рост капитализации за 2023 год, сообщили в компании. Допэмиссия акций Positive Technologies является частью политики работы с капиталом, которую компания представит в апреле. Акции будут поступать в свободное обращение постепенно, сообщили в компании.
«Дополнительный выпуск в объеме 7,9% достаточен для реализации всех наших планов работы с собственными акциями, включая планы по мотивации контрибьюторов, внесших значительный вклад в рост бизнеса с момента выхода компании на биржу до конца 2023 года», — отметили в компании.
После новости о допэмиссии акции Positive Technologies сначала упали на 2,27% к закрытию предыдущего дня, до ₽2256,4. Однако вскоре бумаги отыграли все потери. По состоянию на 18:45 мск бумаги дорожали на 3,95% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня и торговались по ₽2400 за штуку.
Впервые о возможной допэмиссии Positive Technologies стало известно осенью 2023 года. Предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). В четверг, 7 марта, компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.
В сентябре 2022 года бумаги компании вошли в три индекса Мосбиржи: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий. В сентябре 2023 года Мосбиржа включила акции Positive Technologies в базу расчета основных индексов — индекса Мосбиржи и индекса РТС.