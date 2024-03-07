Акции Positive Technologies прибавили 4% на новостях об объеме допэмиссии

После новости о допэмиссии акции Positive Technologies сначала упали на 2,27% к закрытию предыдущего дня, до ₽2256,4. Однако вскоре бумаги отыграли все потери. По состоянию на 18:45 мск бумаги дорожали на 3,95% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня и торговались по ₽2400 за штуку.