Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции Positive Technologies прибавили 4% на новостях об объеме допэмиссии

Positive Technologies сообщила о планах дополнительной эмиссии акций в объеме 7,9% капитала в четвертом квартале. Дополнительный выпуск акций будет единственным в 2024 году.
Источник: Reuters

Компания Positive Technologies (POSI), которая специализируется на разработке решений в области кибербезопасности, объявила о планах провести дополнительную эмиссию в четвертом квартале 2024 года в объеме 7,9%.

Дополнительный выпуск акций станет единственным в этом году и будет учитывать рост капитализации за 2023 год, сообщили в компании. Допэмиссия акций Positive Technologies является частью политики работы с капиталом, которую компания представит в апреле. Акции будут поступать в свободное обращение постепенно, сообщили в компании.

«Дополнительный выпуск в объеме 7,9% достаточен для реализации всех наших планов работы с собственными акциями, включая планы по мотивации контрибьюторов, внесших значительный вклад в рост бизнеса с момента выхода компании на биржу до конца 2023 года», — отметили в компании.

После новости о допэмиссии акции Positive Technologies сначала упали на 2,27% к закрытию предыдущего дня, до ₽2256,4. Однако вскоре бумаги отыграли все потери. По состоянию на 18:45 мск бумаги дорожали на 3,95% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня и торговались по ₽2400 за штуку.

Впервые о возможной допэмиссии Positive Technologies стало известно осенью 2023 года. Предполагалось, что она может составить 25% после удвоения капитализации (точка отсчета — май 2022 года). В четверг, 7 марта, компания скорректировала этот объем — теперь максимальная величина допэмиссии будет составлять 15% на каждый двукратный рост капитализации.

Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая вышла на Московскую биржу. Компания предпочла прямой листинг без привлечения дополнительных средств и выпуска ценных бумаг, как при стандартном проведении процедуры IPO.

В сентябре 2022 года бумаги компании вошли в три индекса Мосбиржи: индекс акций широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий. В сентябре 2023 года Мосбиржа включила акции Positive Technologies в базу расчета основных индексов — индекса Мосбиржи и индекса РТС.