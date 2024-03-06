Названы самые «ленивые» профессии

Из данных следует, что три четверти участников опроса работают больше нормы и только одна четверть чётко разделяет рабочее и личное время. Таким образом, 23% респондентов не отклоняются от рабочего графика, уходят домой в назначенное время без каких-либо задержек, не берутся за выполнение дополнительных задач и настаивают на том, чтобы коллеги и начальство не беспокоили их в личное время.