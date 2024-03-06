Глава «Газпромбанк Лизинг» назвал возможное удорожание фондирования вызовом для рынка

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Основными вызовами для рынка лизинга в этом году станут возможное удорожание стоимости фондирования и повышение еще одного утилизационного сбора. Такое мнение озвучил исполнительный вице-президент Газпромбанка, генеральный директор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.
«По группе “Газпромбанк Лизинг” на этот год мы не ждем двукратного увеличения бизнеса по сравнению с 2023 годом, но планируем поддерживать заданный темп и объемы бизнеса. Основными вызовами рынка лизинга станут возможное удорожание стоимости фондирования и повышение еще одного утилизационного сбора в этом году», — сказал Калинкин, его слова приводит пресс-служба компании.
В целом в минувшем году все сегменты рынка лизинга показали положительную динамику, отметил Калинкин. «Группа “Газпромбанк Лизинг” растет при этом быстрее рынка: объем нового бизнеса по итогам 2023 года увеличился на 105% в сравнении с 2022 годом, лизинговый портфель — на 111%. Основными факторами, которые позволили показать хороший результат, стали сохранение спроса на автотранспорт и строительно-дорожную технику, крупные сделки по финансированию железнодорожного транспорта и недвижимости», — подчеркнул Калинкин.
При этом по итогам 2023 года группа «Газпромбанк Лизинг» показала наибольший прирост в абсолютном значении в таких сегментах, как лизинг грузового транспорта (+161% к 2022 году), легковых автомобилей (+91%), строительно-дорожной техники (+78%) и недвижимости (+57%).
Количество новых заключенных договоров группы составило почти 124 тыс., это в два раза больше 2022 года. Клиенты получили в пользование более 56 тыс. единиц грузовой техники, 51,6 тыс. легковых автомобилей и 8,5 тыс. легкового коммерческого транспорта, а также 2,6 тыс. автобусов, уточнили в компании.
Доля лизинга в ВВП по итогам 2023 года, согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», прибавила 0,5 п. п. к 2022 году и составила рекордные 2,1%. Главный показатель российского рынка лизинга — объем нового бизнеса также показал также рекордное значение — 3,6 трлн рублей (+81% к 2022 году). Совокупный портфель лизинговых компаний по итогам года достиг 9,9 трлн рублей, показав рост 47%.
О группе «Газпромбанк Лизинг»
Группа «Газпромбанк лизинг» является частью группы Газпромбанка, развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес.