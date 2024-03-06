Глава «Газпромбанк Лизинг» назвал возможное удорожание фондирования вызовом для рынка

В целом в минувшем году все сегменты рынка лизинга показали положительную динамику, отметил Калинкин. «Группа “Газпромбанк Лизинг” растет при этом быстрее рынка: объем нового бизнеса по итогам 2023 года увеличился на 105% в сравнении с 2022 годом, лизинговый портфель — на 111%. Основными факторами, которые позволили показать хороший результат, стали сохранение спроса на автотранспорт и строительно-дорожную технику, крупные сделки по финансированию железнодорожного транспорта и недвижимости», — подчеркнул Калинкин.