ФАС оценила доли Wildberries и Ozon на рынке

Говоря об итогах анализа рынка за период с 2021 года по третий квартал 2023 года, Иванов сообщил, что товарооборот на маркетплейсах вырос более чем в семь раз — с 167 млрд до 1,214 трлн руб. «Количество продавцов, реализующих товары через маркетплейсы, выросло в семь раз — до 700 тыс. уникальных организаций, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей», — рассказал он.