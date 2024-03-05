Внеплановые остановки НПЗ не сказались на экспорте бензина по морю

Биржевые индексы цен на топливо поначалу отреагировали на решения властей снижением, однако к концу недели оно практически нивелировалось. Так, бензин АИ-92 по итогам торгов 1 марта подорожал на 1,37%, до 47,793 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,05%, до 57,774 тыс. руб. за тонну, летний дизель — на 2,01%, до 59,607 тыс. руб. за тонну, межсезонный — на 1,14%, до 58,967 тыс. руб. за тонну, зимний — на 1,52%, до 60,214 тыс. руб. за тонну. С начала года бензин АИ-92 вырос в цене на 21%, АИ-95 — на 36%, летний дизель — на 16%, межсезонное дизельное топливо — на 13,6%, зимнее подешевело на 6%, следует из данных СПбМТСБ.