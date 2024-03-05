Внеплановые остановки НПЗ не сказались на экспорте бензина по морю

Экспорт бензина из России по морю в феврале практически не изменился, несмотря на внеплановые ремонты сразу на нескольких крупнейших нефтеперерабатывающих предприятиях страны, следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Показатель по итогам месяца составил 159 тыс. барр. в сутки (б/с), что соизмеримо с уровнями января в 160 тыс. б/с и декабря — 164 тыс. б/с. Но по сравнению с февралем 2023 года, когда заработал потолок цен стран G7 на российские нефтепродукты, экспорт упал почти на 20%. В преддверии ценовых ограничений нефтяники отправляли на экспорт рекордные объемы топлива.
При этом в феврале ожидаемо просел морской экспорт дизельного топлива. Его отгрузки составили 1,028 млн б/с, то есть на 10% меньше, чем в январе, когда был установлен максимум с марта 2023 года. Тем не менее в годовом выражении снижение составило только 0,7%.
О каких остановках на НПЗ идет речь
В начале года сразу на нескольких нефтеперерабатывающих предприятиях произошли аварии, которые привели к полной или частичной приостановке работы заводов:
- 12 января ЛУКОЙЛ сообщил об «инциденте» на Нижегородском НПЗ НОРСИ (что именно произошло, компания не уточнила), была приостановлена работа технологической установки;
- в ночь на 21 января произошел пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге, компания назвала его причиной внешнее воздействие;
- в ночь на 25 января загорелась вакуумная установка на территории Туапсинского НПЗ;
- 3 февраля произошло возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ ЛУКОЙЛа;
- 9 февраля ночью произошел пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае.
Министр энергетики России Николай Шульгинов 20 февраля сообщал, что к работе уже вернулся Ильский НПЗ, возобновились отгрузки нефтепродуктов на предприятии НОВАТЭКа в Усть-Луге, а возврат к работе остальных НПЗ займет несколько месяцев.
Влияние на внутренний рынок топлива
По данным Минэнерго, внеплановые остановки на НПЗ привели к снижению объема нефтепереработки на 7%, сообщал Шульгинов. Однако относительно внутреннего рынка ведомство сохраняло спокойствие, несмотря на близящийся период повышенного спроса и уже плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Шульгинов пояснял, что из-за сложившейся ситуации снизилось производство бензина АИ-95 на 1,7−1,8%, но спрос был сбалансирован снижением экспорта. Так, экспорт бензина класса 5 снизился примерно на 32%. Что касается Туапсинского НПЗ «Роснефти», то он ориентирован на экспорт, а потому не оказывает существенного влияния на внутренний рынок.
Позднее правительство решило принять ограничительные меры, которые эксперты оценили как превентивные, поскольку признаков кризиса на рынке не наблюдается. С 1 марта было решено ввести полугодовой запрет на экспорт бензина, за исключением согласованных объемов для стран ЕАЭС, а также Монголии, Абхазии, Узбекистана и Южной Осетии. Кроме того, с марта повышен норматив продаж дизельного топлива на бирже СПбМТСБ (с 12,5 до 16%).
В прошлом году кабмин уже вводил запрет на экспорт топлива из России. В сентябре правительство объявило временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из-за резкого роста оптовых цен, полностью их отменили в ноябре. В Минэнерго тогда сообщили, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит предложения, а биржевая оптовая стоимость бензина существенно снизилась.
Однако в этот раз правительство не рассматривает одновременный запрет экспорта дизеля, говорил вице-премьер Александр Новак. «Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам — [осуществляется] по заявкам потребителей», — объяснил он.
Новак также сообщал, что не видит риска затоваривания рынка в связи с запретом по бензину, а в случае достаточного насыщения мера будет отменена. Что касается налогового регулирования, то, по мнению вице-премьера, экономика внутреннего рынка сейчас сбалансирована и корректировка демпфера для цен на топливо не нужна.
Биржевые индексы цен на топливо поначалу отреагировали на решения властей снижением, однако к концу недели оно практически нивелировалось. Так, бензин АИ-92 по итогам торгов 1 марта подорожал на 1,37%, до 47,793 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 1,05%, до 57,774 тыс. руб. за тонну, летний дизель — на 2,01%, до 59,607 тыс. руб. за тонну, межсезонный — на 1,14%, до 58,967 тыс. руб. за тонну, зимний — на 1,52%, до 60,214 тыс. руб. за тонну. С начала года бензин АИ-92 вырос в цене на 21%, АИ-95 — на 36%, летний дизель — на 16%, межсезонное дизельное топливо — на 13,6%, зимнее подешевело на 6%, следует из данных СПбМТСБ.
В то же время стоимость топлива на АЗС, согласно данным Росстата, по сравнению с январем практически не изменилась, а с начала года выросла в пределах всего 0,2−0,6%.
Влияние на мировой рынок нефти
Снижение нефтепереработки в России вызвало опасения не только за внутренний рынок топлива, но и за глобальный нефтяной. Россия — один из основных участников ОПЕК+. По условиям сделки в первом квартале страна обязалась добывать не более 9,45 млн б/с нефти, а также добровольно согласилась сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с и нефтепродуктов — на 200 тыс. б/с. Внеплановые ограничения нефтеперерабатывающих мощностей могут нарушить эти планы и привести к росту нефтяного экспорта.
Однако пока очевидных свидетельств этому нет. Как отмечает старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона, экспорт нефти из России по морю в феврале остался на уровне 3,45−3,5 млн б/с. Эксперт объясняет, что номинации (заявки. — РБК) на экспорт делаются заблаговременно, поэтому на февральских объемах ситуация не отразилась, но, вероятно, проявится с марта.
«В абсолютных цифрах нефтепереработка в России упала с 5,6 млн б/с в начале января, еще до того как у НОРСИ “сел” каталитический крекинг, до 5,2 млн б/с. Таким образом, около 400 тыс. б/с нефти, которая изначально должна была попасть в систему нефтепереработки, уйдет на экспорт», — считает Катона.
Аналитик поясняет, что динамика по экспорту отражается через 1,5−2 месяца, после того как соответствующие объемы номинируются на отдельно взятый месяц через систему «Транснефти». «Поэтому именно март будет тем месяцем, когда нефть пойдет вверх и экспорт нефтепродуктов будет снижаться», — считает он.
Тем не менее вице-премьер Новак 28 февраля сообщил, что в рамках добровольных сокращений ОПЕК+ не столь важна разбивка по экспорту нефти и нефтепродуктов, сколько общий объем 500 тыс. б/с. «Небольшие колебания, которые будут в ту или иную сторону, — это нормально, потому что плановые цифры были достаточно ориентировочны», — объяснил он.
Как распределялись поставки топлива в феврале
Из последних данных Росстата следует, что производство бензина в России за четыре недели, завершившиеся 26 февраля, составило 3,5 млн т, что на 7,6% ниже январского уровня. Выпуск дизеля за этот же период составил 6,7 млн т, на 12,2% меньше, чем в январе. Данных за полный февраль ведомство пока не публиковало. По оценкам Института энергетики и финансов (ИЭФ), выпуск бензина в феврале оценивается выше — в 3,67 млн т, из которых 3,08 млн т было отгружено на внутренний рынок.
«Действительно, экспорт (бензина. — РБК) по морю в феврале остался стабильным, но здесь играет роль эффект базы», — говорит заведующий сектором экономического департамента ИЭФ Сергей Кондратьев.
Во-первых, отмечает эксперт, внеплановые ремонты оказали ограниченный эффект на общую динамику. Так как установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ была выведена в ремонт в начале января, то на результаты февраля она не оказала значимого влияния. Кроме того, Туапсинский НПЗ, подвергшийся атакам украинских беспилотников в конце января, не производит товарного бензина. Наконец, аналогичные атаки на Волгоградский НПЗ оказали ограниченное влияние на производственную программу завода в части бензина, тогда как по дизельному топливу завод входит в тройку крупнейших производителей, поэтому эффект был более существенным.
Во-вторых, Кондратьев обращает внимание, что значительная часть российского экспорта приходится на страны СНГ, Монголию и Афганистан, отправки бензина в которые осуществляются в основном по железной дороге. Поэтому данные по морским перевозкам позволяют видеть лишь часть рынка. «Например, железнодорожные отгрузки в феврале 2024 года, по предварительным данным, упали на 10%, включая поставки по железной дороге в порты с дальнейшей транспортировкой по морю. Через погранпереходы было перевезено свыше 260 тыс. т», — заключает он.
В Минэнерго не ответили на запрос РБК на момент публикации.