В Минюсте объяснили новые штрафы для коллекторов и микрофинансовых организаций

«Проект федерального закона “О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях” подготовлен в связи с принятием закона “О внесении изменений в закон “О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, — пояснили “Известиям” в пресс-службе министерства.
Там отметили, что в целях защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата просроченной задолженности предлагается установить административную ответственность за нарушение кредитором или представителем кредитора общих правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В том числе за неисполнение профессиональной коллекторской организацией, кредитной или микрофинансовой организацией требований и обязанностей, установленных для таких организаций законодательством РФ.
«Кроме того, предлагается установить административную ответственность за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания “профессиональная коллекторская организация”, а также за неисполнение решения об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником», — отметили в Минюсте.
Также там сообщили, что принятие законопроекта позволит решить проблему навязчивого общения кредиторов с должниками и создаст условия для достижения цели административного наказания: предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Коллекторов, микрофинансовые организации и других взыскателей ждут миллионные штрафы за навязчивую переписку или звонки должникам. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Действующий закон строго регламентирует общение коллекторов с неплательщиками, но никакого наказания не предусматривает. Поддержать новые штрафы готовы в большинстве фракций Госдумы, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и в ОНФ. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на ужесточение законодательства, в РФ по-прежнему есть случаи нецивилизованной работы с должниками.