В Минюсте объяснили новые штрафы для коллекторов и микрофинансовых организаций

Коллекторов, микрофинансовые организации и других взыскателей ждут миллионные штрафы за навязчивую переписку или звонки должникам. Законопроект с поправками в КоАП подготовил Минюст. Действующий закон строго регламентирует общение коллекторов с неплательщиками, но никакого наказания не предусматривает. Поддержать новые штрафы готовы в большинстве фракций Госдумы, в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и в ОНФ. При этом эксперты отмечают, что, несмотря на ужесточение законодательства, в РФ по-прежнему есть случаи нецивилизованной работы с должниками.