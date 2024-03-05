ФАС заявила о возможной проверке «Яндекс Такси»

26 февраля замглавы ФАС Петр Иванов сообщил, что у ведомства есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», в том числе из-за алгоритма ценообразования. По его словам, нарушения связаны с завышением цен на поездки, а также с блокировкой водителей и пассажиров. По подсчетам ФАС, в 2023 году на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей.