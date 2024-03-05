ФАС заявила о возможной проверке «Яндекс Такси»

«Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — уточнил он.
В пресс-службе «Яндекс. Такси» РБК заявили, что постоянно внедряют новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен на перевозки и одновременно поддерживать уровень доходов водителей. В компании также говорят, что продолжает работу над тем, чтобы «более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров».
«Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения», — заключили в «Яндекс. Такси».
В марте 2022 года правительство утвердило мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок в отношении IТ-компаний из специального реестра аккредитованных организаций Минцифры. Он действует до 31 декабря 2024 года. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
«Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольный контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить», — заявил Шаскольский (цитата по «РИА Новости»).
26 февраля замглавы ФАС Петр Иванов сообщил, что у ведомства есть серьезные замечания к «Яндекс Такси», в том числе из-за алгоритма ценообразования. По его словам, нарушения связаны с завышением цен на поездки, а также с блокировкой водителей и пассажиров. По подсчетам ФАС, в 2023 году на компанию поступило более 300 жалоб от пассажиров и водителей.
Отвечая на вопрос об инициативе депутатов установить порог максимального роста цен на такси, чиновник ФАС тогда заявил, что в этом случае может возникнуть ситуация, когда такая услуга просто не будет предоставляться.
По данным «Яндекс Такси» на конец 2023 года, средняя стоимость минуты поездки с декабря 2022 года в регионах с городами-миллионниками выросла на 17−27%. По словам представителя сервиса, на рост цен повлиял в том числе дефицит водителей и рост спроса.